Тхэквондисты из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде народов России

18 сентября 2026, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на Спартакиаде народов России по тхэквондо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Турнир проходил в Челябинске с 14 по 17 сентября. В нём участвовали лучшие атлеты из разных российских регионов.





«Серебро Подмосковью принёс Карим Архангельский из Королёва, выступавший в весовой категории до 58 килограммов. В финале его одолел спортсмен из Санкт-Петербурга. А третье место разделили представители Северной Осетии и Москвы», — говорится в сообщении.