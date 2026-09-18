Тхэквондисты из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде народов России
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на Спартакиаде народов России по тхэквондо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Турнир проходил в Челябинске с 14 по 17 сентября. В нём участвовали лучшие атлеты из разных российских регионов.
«Серебро Подмосковью принёс Карим Архангельский из Королёва, выступавший в весовой категории до 58 килограммов. В финале его одолел спортсмен из Санкт-Петербурга. А третье место разделили представители Северной Осетии и Москвы», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль выиграл Идар Багов из Краснознаменска в весе до 68 килограммов. Золотые и серебряные в этой категории взяли тхэквондисты из Санкт-Петербурга. А третий результат Багов разделил со спортсменом из Ивановской области.