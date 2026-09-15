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Стрелки из Подмосковья завоевали три медали на Спартакиаде народов России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на турнире по пулевой стрельбе в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Соревнования проходили в Казани с 8 по 14 сентября.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Софья Никулина и Антон Аристархов. Они стали лучшими в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять меров среди смешанных пар. Кроме того, Антон Аристархов взял золото в упражнении «пневматический пистолет, 60 метров» среди мужчин», — говорится в сообщении.
А третье место заняла Елена Липа в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров».

В результате Московская область вышла на второе место в общекомандном зачёте.
Лев Каштанов

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