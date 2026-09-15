Стрелки из Подмосковья завоевали три медали на Спартакиаде народов России
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на турнире по пулевой стрельбе в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Казани с 8 по 14 сентября.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Софья Никулина и Антон Аристархов. Они стали лучшими в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять меров среди смешанных пар. Кроме того, Антон Аристархов взял золото в упражнении «пневматический пистолет, 60 метров» среди мужчин», — говорится в сообщении.А третье место заняла Елена Липа в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров».
В результате Московская область вышла на второе место в общекомандном зачёте.