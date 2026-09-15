Стрелки из Подмосковья завоевали три медали на Спартакиаде народов России

15 сентября 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на турнире по пулевой стрельбе в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Казани с 8 по 14 сентября.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Софья Никулина и Антон Аристархов. Они стали лучшими в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять меров среди смешанных пар. Кроме того, Антон Аристархов взял золото в упражнении «пневматический пистолет, 60 метров» среди мужчин», — говорится в сообщении.