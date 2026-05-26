Чемпионка России провела мастер-класс по баскетболу в Орехово-Зуевском округе
Мастер-класс по баскетболу провела для школьников Орехово-Зуевского округа чемпионка России среди женских команд Высшей лиги Оксана Горшечникова в понедельник, 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортивное мероприятие состоялось во дворце спорта «Молодёжный» в городе Куровское. Его участниками стали ученики спортшкол и победители муниципального этапа Школьной лиги.
«Оксана рассказала и показала ребятам, как вести мяч, научила новым техниками и различным игровым приёмам», — говорится в сообщении.В завершение урока для участников организовали конкурсы и вручили призы победителям.
