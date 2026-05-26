Химкинские врачи поставили на ноги пациентку с четвёртой стадией рака

26 мая 2026, 14:23

Врачи Химкинской больницы вернули способность ходить женщине с четвёртой стадией рака. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





46-летнюю пациентку доставили в медучреждение в критическом состоянии. Она почувствовала резкую боль в лопатке и онемение рук, и за несколько недель её здоровье значительно ухудшилось. В результате к врачам химчанка попала полностью обездвиженной.



При обследовании медики выявили рак левой молочной железы четвёртой стадии с метастазами в лёгкие, лимфоузлы и кости. При этом опухоль разрушила позвонки в шейном и грудном отделах, вызвав компрессию спинного мозга. Пациентку признали паллиативной. Хирургическое лечение в такой ситуации было невозможно, и на врачебном консилиуме было решено назначить пациентке сложнейшую терапию.

«В моей практике уже были ситуации, где я действительно наблюдала положительные исходы. Конечно, мы понимали, что ситуация граничит с невозможной, но системный подход и вера в возможности современной медицины давали нам шанс», – отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской больницы Анастасия Фатеева.

«Через месяц после начала лечения произошло чудо. К женщине начала возвращаться чувствительность в ногах, она смогла присаживаться на кровати и двигать конечностями. Спустя год упорной борьбы компьютерная томография показала, что опухоль значительно уменьшилась, метастазы в органах регрессировали, а структура костей начала стабилизироваться», – добавила Фатеева.