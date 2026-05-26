Представители Подмосковья взяли награды этапа Кубка России по кольцевым гонкам
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Павел Петрухин и Максим Таблокин на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам в классе «Спортпрототип CN» («Legends 600»). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске 23-24 мая.
«Павел Петрухин из Лыткарина победил в обеих гонках двухдневных состязаний и возглавил итоговый протокол первого этапа турнира. А Максим Таблокин из Подольска занял второе место», — говорится в сообщении.Оба подмосковных гонщика представляют команду Texol Racing.
Второй этап Кубка России по кольцевым гонкам будет проходить на трассе «Нижегородское Кольцо» в городе Богородск Нижегородской области с 3 по 5 июля.