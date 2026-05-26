Названо время проведения фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме»
В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре с 8 по 12 июля пройдёт IX Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году культурное мероприятие посвящено 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Концерты объединят сочинения самого композитора и музыку тех, кто сыграл важную роль в его становлении и развитии.
По традиции концерты проходят под открытым небом на территории с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Для гостей фестиваля открыты выставки музея.
«Вы услышите музыку Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита, Стравинского в исполнении лучших российских оркестров, солистов и дирижёров. Это в очередной раз сделает наш фестиваль незабываемым как для постоянных, так и для новых его зрителей», – рассказал художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский.Среди участников – Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, дирижёры Дмитрий Юровский, Фёдор Безносиков, Филипп Чижевский и виолончелист Александр Рудин.
В заключительном гала-концерте фестиваля примет участие один из лучших музыкальных коллективов – Российский национальный молодёжный симфонический оркестр.
«Лето. Музыка. Музей» – особое пространство, где музыка становится частью летнего пейзажа и повседневной жизни – открытый воздух, природный ландшафт и величественный силуэт Ново-Иерусалимского монастыря. Важной частью этого опыта становится и музей, открывающий зрителям мир выдающегося изобразительного искусства», – сказал президент фестиваля Максим Дунаевский.Особая черта фестиваля – соединение музыки, музейного пространства и исторического ландшафта. Перед концертами зрители по традиции могут посетить выставки «Нового Иерусалима», что сделает каждый фестивальный вечер частью единого художественного маршрута.
Этим летом музей представляет сразу несколько выставочных проектов, в том числе «Саврасов и тишина», «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй», «(НЕ)известный. Константин Горбатов», «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях».
