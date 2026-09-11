Через госпортал Подмосковья подали более 48 тысяч заявок на предоставление земли

11 сентября 2026, 10:13

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 48 тысяч заявлений на предварительное согласование предоставления земельных участков подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Воспользоваться услугой могут физлица, индивидуальные предприниматели и юрлица, имеющие основания получить без торгов участок из муниципальной или неразграниченной госсобственности.





«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму и прикрепить необходимые документы. Загруженные файлы сразу проверит искусственный интеллект, и если обнаружится какая-то ошибка, скан можно будет заменить до отправки заявления», — говорится в сообщении.