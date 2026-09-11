Поликлиника Лосино-Петровского получила лазерный аппарат для реабилитации
Аппарат для высокочастотной лазеротерапии поступил в отделение медицинской реабилитации поликлиники Лосино-Петровского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Эту технику используют для лечения заболеваний кожи, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата и пр.
«Лазер ускоряет заживление ран и послеоперационных швов, рассасывает келоидные рубцы, улучшает питание тканей кислородом и оказывает противовоспалительное действие», — отмечается в сообщении.Важным преимуществом нового аппарата является возможность выбора режима терапии: врач может использовать встроенные программы или настроить технику вручную.
Закупка современного медицинского оборудования в Московской области ведётся по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».