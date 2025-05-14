Через областной сервис по вывозу хлама на переработку отправили 43 т вторсырья

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Сервис «Вывоз ненужных вещей» заработал в Московской области в августе 2024 года, за это время с его помощью на переработку было отправлено 43 тонны вторсырья, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители Московской области могут избавиться от старой сантехники, мебели, бытовых приборов и пр. Ограничений на количество предметов нет», — говорится в сообщении.Заявки на вывоз принимаются круглосуточно в онлайн-режиме. Заявителю нужно указать, какие предметы потребуется вывезти, написать адрес, контактные данные, а также желаемую дату и время вывоза. Для уточнения деталей с заявителем свяжется оператор.
Услуга платная, цены можно посмотреть на странице сервиса на подмосковном портале госуслуг.
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