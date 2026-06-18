Через подмосковный портал госуслуг подали 72 000 заявок на услуги по газу
Жители Московской области подали на региональном портале госуслуг уже 72 000 заявок на услуги по газу. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Самыми популярными услугами остаются ремонт и замена газового оборудования, а также заключение договора на его техобслуживание. Это 39 000 и 16 500 заявок соответственно.
«Мы видим высокий спрос жителей Подмосковья на цифровые услуги по газификации. Это подтверждает, что развитие онлайн‑сервисов – верный путь к повышению качества обслуживания населения. Удобство платформы в том, что данные пользователей подгружаются автоматически. Тратить время на ручное заполнение форм не нужно. Мы продолжим расширять и совершенствовать перечень цифровых услуг», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.На региональном сайте РПГУ доступно 11 услуг. Это, например, отключение газового оборудования от системы газоснабжения; возобновление подачи газа после устранения нарушений; перерасчёт платы за газ и многое другое.