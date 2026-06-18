Через подмосковный портал госуслуг подали 72 000 заявок на услуги по газу

18 июня 2026, 22:43

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Жители Московской области подали на региональном портале госуслуг уже 72 000 заявок на услуги по газу. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





Самыми популярными услугами остаются ремонт и замена газового оборудования, а также заключение договора на его техобслуживание. Это 39 000 и 16 500 заявок соответственно.

«Мы видим высокий спрос жителей Подмосковья на цифровые услуги по газификации. Это подтверждает, что развитие онлайн‑сервисов – верный путь к повышению качества обслуживания населения. Удобство платформы в том, что данные пользователей подгружаются автоматически. Тратить время на ручное заполнение форм не нужно. Мы продолжим расширять и совершенствовать перечень цифровых услуг», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.