Портал госуслуг Подмосковья принял 18 000 заявок на получение социальных справок

17 июня 2026, 18:51

На портал госуслуг Московской области с начала года поступило около 18 000 заявлений для получения справок о назначенных мерах социальной поддержки. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Справки Минсоцразвития МО» доступна на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги». По одному заявлению можно оформить три вида справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки; о размере выплаченной компенсации за жилищно-коммунальные расходы; о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.



Услугу предоставляют бесплатно. Срок выполнения – от одного до пяти рабочих дней. Для оформления услуги нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.



Документ поступит в личный кабинет заявителя.