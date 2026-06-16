Жители Подмосковья могут заказать перерасчёт оплаты газа на время отъезда

16 июня 2026, 20:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Жители Московской области могут бесплатно получить перерасчёт платы за газ. Эту услугу предоставляет Мособлгаз, сообщил в пресс-службе ведомства.





Если гражданин отсутствуете по адресу регистрации более пяти дней, он может подать заявку на перерасчёт начислений за газоснабжение через личный кабинет или региональный портал госуслуг. Услугой также можно воспользоваться, если число проживающих в доме или квартире изменилось.



Заявку на перерасчёт нужно направить не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя.

«Для подтверждения продолжительности периода временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства к заявлению о перерасчёте можно приложить билеты, посадочные талоны, ваучеры из гостиниц или cчета за проживание, справка из санатория, командировочное удостоверение, другие документы», – пояснили в Мособлгазе.