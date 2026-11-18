Через подмосковный регпортал оформили 49 000 заявок на прикрепление к поликлинике
На региональный портал Подмосковья с начала года поступило более 49 000 заявлений на прикрепление к поликлинике. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Услуга «Прикрепление к поликлинике» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Прочее» – «Здоровье».
«Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявлении необходимо выбрать поликлинику, к которой надо прикрепиться, указать ту поликлинику, к которой уже есть прикрепление на момент подачи заявки, и ввести данные полиса ОМС», – пояснили в министерстве.Там отметили, что менять поликлинику можно не чаще раза в год. Исключение – случаи изменения места жительства или пребывания.
Решение по предоставлению услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение рабочего дня.