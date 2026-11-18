18 ноября 2026, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На региональный портал Подмосковья с начала года поступило более 49 000 заявлений на прикрепление к поликлинике. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.





Услуга «Прикрепление к поликлинике» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Прочее» – «Здоровье».

«Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявлении необходимо выбрать поликлинику, к которой надо прикрепиться, указать ту поликлинику, к которой уже есть прикрепление на момент подачи заявки, и ввести данные полиса ОМС», – пояснили в министерстве.