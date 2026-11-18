18 ноября 2026, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Электростали завершили строительство недостроенного здания торгового назначения. Оно расположено севернее территории автомойки на Фрязевском шоссе, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Возведение торгового комплекса началось в 2012 году, но завершить работу не удалось.

«На момент заморозки строительная готовность объекта составляла около 70%. Долгое время недострой, находящийся вблизи остановки общественного транспорта, негативно влиял на облик территории. Арбитражный суд Московской области изъял недостроенное здание у собственника, и его продали на публичных торгах. Новый владелец и арендатор земельного участка решили завершить строительство», - рассказали в ведомстве.