В Электростали достроили брошенный собственником торговый комплекс
В Электростали завершили строительство недостроенного здания торгового назначения. Оно расположено севернее территории автомойки на Фрязевском шоссе, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Возведение торгового комплекса началось в 2012 году, но завершить работу не удалось.
«На момент заморозки строительная готовность объекта составляла около 70%. Долгое время недострой, находящийся вблизи остановки общественного транспорта, негативно влиял на облик территории. Арбитражный суд Московской области изъял недостроенное здание у собственника, и его продали на публичных торгах. Новый владелец и арендатор земельного участка решили завершить строительство», - рассказали в ведомстве.
Сейчас двухэтажное здание площадью около 1100 метров достроено, а прилегающая территория благоустроена. В здании планируется разместить торговые объекты. Как отметили в ведомстве, всего на территории городского округа Электросталь ранее выявили 64 объекта незавершённого строительства. Сегодняшний уже снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями закона 52 объекта. Это составляет 81% от общего количества.