Подмосковные саночники завоевали три медали Молодёжного Кубка в Сочи
Спортсмены из Московской области завоевали золотую и две серебряные медали Всероссийских соревнований «Молодёжный Кубок» по санному спорту. Они прошли на санно-бобслейной трассе в Сочи, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золотую медаль в соревнованиях двухместных саней среди юниорок взяли Мария Посельская и Анастасия Зитта. Серебряными призёрами в аналогичной дисциплине среди юниоров стали Матвей Баринов и Никита Смирнов. Все они представляют областной Центр олимпийских видов спорта.
Второе серебро в копилку региона принёс подмосковный квартет в составе Ивана Рудака, Софии Пульниковой, Матвея Баринова и Никиты Смирнова в командных соревнованиях.
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