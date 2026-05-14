Расписание электричек Ярославского направления изменится с 16 мая

14 мая 2026, 14:47

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Ярославском направлении, изменится с 16 мая из-за ремонтных работ на участке между станциями Болшево и Зелёный Бор. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проводить с 21:30 до 5:30 в следующие дни: 16-19, 21-23, 25-26 и 28-29 мая.





«В указанный период у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и число остановок. Кроме того, ряд составов отменят, а вместо них на участок между станциями Фрязино и Ивантеевка выпустят четыре пары поездов в обоих направлениях», — говорится в сообщении.