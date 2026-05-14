Фермерскому хозяйству в Чехове передали землю для выращивания клубники

14 мая 2026, 13:18

Два земельных участка общей площадью почти пять гектаров передали в аренду без торгов молодому хозяйству «Фермерский рай» в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





На участках фермеры планируют выращивать разные виды клубники.





«В ближайшие планы аграриев входит проведение культуртехнических мероприятий и восстановление плодородности почв, а на следующий год намечены посадки», — говорится в сообщении.