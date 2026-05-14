Фермерскому хозяйству в Чехове передали землю для выращивания клубники
Два земельных участка общей площадью почти пять гектаров передали в аренду без торгов молодому хозяйству «Фермерский рай» в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На участках фермеры планируют выращивать разные виды клубники.
«В ближайшие планы аграриев входит проведение культуртехнических мероприятий и восстановление плодородности почв, а на следующий год намечены посадки», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что земля сельскохозяйственного назначения передаётся подмосковным крестьянско-фермерским хозяйствам в аренду без торгов из муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Если участки вводятся в хозяйственный оборот, аграрии получают возможность стать из арендаторов владельцами.
Все новости и прочая актуальная информация от Мимособлимущества регулярно размещается в соцсетях ведомства — в группе «ВКонтакте» и на канале в мессенджере МАХ.