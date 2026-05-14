В четырёх округах Подмосковья расчистили охранные зоны ЛЭП
Охранные зоны воздушных линий электропередачи расчистили от деревьев и кустарника в четырёх округах — Раменском, Пушкинском, Домодедове и Ленинском. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Общая площадь просек, расчищенных от растительности, составила около пяти гектаров.
«Расчистка охранных зон ведётся согласно графику. Всего в текущем году на территории Московской области энергетики планируют расчистить 95 гектаров охранных зон ЛЭП», — рассказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.Он добавил, что большинство работ по опиловке проводится весной и летом.
Ранее специалисты подмосковного Минэнерго выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов. Попытки вмешаться в работу электрической инфраструктуры смертельно опасны для самого нарушителя и грозят авариями, в результате которых без света могут остаться дома, больницы, школы и предприятия.
К нанесению вреда энергообъектам россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают выполнять их задания за деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают граждан действовать по их указке. Порча энергообъектов расценивается правоохранительными органами как диверсия, поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.