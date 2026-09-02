В Подмосковье оптимизировали услугу по изменению категории земельного участка

02 сентября 2026, 10:11

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Услуга по переводу земель из одной категории в другую, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря добавлению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Теперь после ввода в форму заявления кадастрового номера участка информация о его местоположении и категории заполняется автоматически — на основе данных из ЕГРН.





«Кроме того, система укажет, в каких случаях изменить категорию земли невозможно», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.