В Подмосковье оптимизировали услугу по изменению категории земельного участка
Услуга по переводу земель из одной категории в другую, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря добавлению «умных сервисов». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Теперь после ввода в форму заявления кадастрового номера участка информация о его местоположении и категории заполняется автоматически — на основе данных из ЕГРН.
«Кроме того, система укажет, в каких случаях изменить категорию земли невозможно», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Земля», вкладке «Оформление и регистрация». Заявки могут подавать юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица.