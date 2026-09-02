За парты волоколамских школ сели порядка 5600 учеников
В школах Волоколамского округа отметили День знаний. В новом учебном году за парты сели около 5600 детей, около 500 из них – первоклассники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Торжественные линейки прошли в городских и сельских школах. Вместе с главой округа Натальей Козловой детей, родителей и педагогов с началом учебного года поздравили её заместители, начальники управлений администрации, депутаты и настоятели местных храмов. «Желаю вам не бояться решать сложные задачи, быть любознательными, задавать вопросы и верить в свои силы. Пусть учёба приносит не только хорошие оценки, но и удовольствие от новых знаний», – обратилась к ребятам Козлова.По традиции первоклассников приветствовали старшие товарищи. Они пожелали им успешной учёбы, новых встреч и интересных открытий.
Продолжением школьных линеек стал классный час, на котором ребята посмотрели видеообращение Владимира Путина и обменялись впечатлениями от летних каникул.
Всех учеников начальных классов угостили мороженым. Сладкое лакомство стало подарком от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.