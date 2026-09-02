За парты волоколамских школ сели порядка 5600 учеников

02 сентября 2026, 11:00

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В школах Волоколамского округа отметили День знаний. В новом учебном году за парты сели около 5600 детей, около 500 из них – первоклассники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







Торжественные линейки прошли в городских и сельских школах. Вместе с главой округа Натальей Козловой детей, родителей и педагогов с началом учебного года поздравили её заместители, начальники управлений администрации, депутаты и настоятели местных храмов. «Желаю вам не бояться решать сложные задачи, быть любознательными, задавать вопросы и верить в свои силы. Пусть учёба приносит не только хорошие оценки, но и удовольствие от новых знаний», – обратилась к ребятам Козлова.