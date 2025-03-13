Через портал госуслуг Подмосковья подали 14 тыс. заявок на льготные путёвки

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Более 14 тысяч заявок на бесплатные санаторно-курортные путёвки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Электронной услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками», размещённой на областном госпортале, с начала 2025 года воспользовались свыше 14 тысяч раз. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путёвка предоставляется по медицинским показаниям в порядке очерёдности», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что для получения путёвки необходимо встать на онлайн-учёт. Для нужно взять у терапевта справку 070/у и подать заявку в разделе «Соцподдержка», подразделе «Организация отдыха».
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Лев Каштанов