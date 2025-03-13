Через цифровые МФЦ Подмосковья с начала года оформили около 600 тысяч услуг

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Около 600 тысяч электронных услуг оформили жители Московской области через цифровые зоны МФЦ с начала 2025 года, из них более 270 тысяч услуг — на федеральном госпортале и более 290 тысяч — на госпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба областного Мингосуправления.
«Жители могут оформить необходимую электронную услугу на гостевых компьютерах в любом из подмосковных отделений МФЦ, а консультанты МФЦ всегда расскажут, как сделать это безопасно и быстро», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.Специалисты цифрового МФЦ дают консультации по использованию федерального и регионального порталов госуслуг, помогают оформить заявления, отсканировать документы и объясняют, как отслеживать статус выполнения услуги и получить результат.
Найти ближайший офис МФЦ и узнать график его работы жители Подмосковья могут по ссылке.
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Лев Каштанов