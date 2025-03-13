В Подмосковье оцифровали оформление выплаты многодетным 300 тыс. рублей

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Оформить заявление на выплату 300 тысяч рублей в связи с рождением третьего и последующих детей подмосковные родители теперь могут в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь на подмосковном госпортале появилась новая услуга для семей при рождении третьего или последующего ребёнка. Родителю достаточно оформить онлайн-заявление, выплата будет направлена по указанным реквизитам», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» размещена в разделе «Соцподдержка», подразделе «Поддержка семей с детьми». Выплата положена родителям моложе 36 лет, постоянно проживающим в Московской области. Подать заявку нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
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Лев Каштанов