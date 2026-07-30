Через портал госуслуг Подмосковья подали около 4000 уведомлений о сносе зданий

30 июля 2026, 10:24

оригинал Фото: медиасток.рф

Около четырёх тысяч уведомлений о начале и завершении сноса капитальных построек подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Услуга доступна для застройщиков. Она размещается в разделе «Земля», подразделе «Строительство».





«Для отправки уведомления нужно авторизоваться на портале, заполнить соответствующую электронную форму и приложить необходимые документы. Интегрированный в услугу искусственный интеллект сразу проверяет прикреплённые файлы, и если в них есть какая-то ошибка, сообщает об этом пользователю. Благодаря этому документ можно заменить на правильный до отправки формы», — говорится в сообщении.