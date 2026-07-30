Цех по выпуску МДФ-плит в Электрогорске построили наполовину

30 июля 2026, 10:05

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство производственного корпуса по выпуску древесноволокнистых плит МДФ ведётся в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа. Готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.





Площадь здания составляет около 42 тысяч квадратных метров. В год там планируют выпускать 350 тысяч кубометров МДФ-плит.





«Строить предприятие начали в 2022 году. Сейчас на объекте занимаются устройством полов, монтажом внутренних инженерных коммуникаций и благоустройством», — говорится в сообщении.