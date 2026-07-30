В Звенигороде поставили на кадастровый учёт новостройку с 296 квартирами

30 июля 2026, 09:31

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом с 296 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Восточный» в Звенигороде, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться в своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Новостройке присвоен адрес: Одинцовский городской округ, город Звенигород, район Восточный, 3 микрорайон, дом №21. Кадастровый номер: 50:49:0010110:9172», — говорится в сообщении.