В Звенигороде поставили на кадастровый учёт новостройку с 296 квартирами
Дом с 296 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Восточный» в Звенигороде, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться в своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Новостройке присвоен адрес: Одинцовский городской округ, город Звенигород, район Восточный, 3 микрорайон, дом №21. Кадастровый номер: 50:49:0010110:9172», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет свыше 11 800 квадратных метров. На первом этаже расположены коммерческие помещения под магазины, кафе и аптеки. Подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных людей и жильцов с колясками.