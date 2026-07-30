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В Звенигороде поставили на кадастровый учёт новостройку с 296 квартирами

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом с 296 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Восточный» в Звенигороде, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться в своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.

«Новостройке присвоен адрес: Одинцовский городской округ, город Звенигород, район Восточный, 3 микрорайон, дом №21. Кадастровый номер: 50:49:0010110:9172», — говорится в сообщении.
Общая площадь дома составляет свыше 11 800 квадратных метров. На первом этаже расположены коммерческие помещения под магазины, кафе и аптеки. Подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных людей и жильцов с колясками.
Лев Каштанов

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