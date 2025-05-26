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В шатурском парке «Крестов Брод» открыли свадебный сезон

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Свадебный сезон открылся на площадке в парке «Крестов Брод» муниципального округа Шатура. Брак в красивую дату — 25 мая 2025 года — зарегистрировали пять пар, сообщает пресс-служба окружной администрации.
В число молодожёнов, заключивших брак в парке, вошла сотая по счёту пара, расписавшаяся в этом году в Шатуре.

«Мы решили провести церемонию в парке, чтобы это запомнилось на всю жизнь, было торжественно и красиво», — объяснили свой выбор места регистрации Екатерина и Станислав.
Завотделом ЗАГС шатурского управления социального развития №9 министерства социального развития Московской области Валерия Кондеева рассказала, что выбрать площадку для регистрации жених и невеста могут выбрать при подаче заявления через «Госуслуги». Дополнительная плата за выездную церемонию не требуется.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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#свадьба
#церемония
На дорогах Подмосковья с начала года погибли более 90 диких копытных животных
26 мая 2025, 10:20

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В 2025 году на дорогах Московской области произошло 94 ДТП, в результате которых погибли 83 лося, восемь косуль и три кабана. Такими данными поделились в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Большинство аварий случилось ночью. Водители в основном не учитывали освещённость и состояние дороги, а также нарушали скоростной режим. В областном Комлесхозе рассказали, как сотрудники охотонадзора действуют в подобных случаях. ​
«В Управление государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства поступает звонок от сотрудника ГИБДД или службы ЕДДС о факте аварии. Информация передаётся также государственному ветеринарному инспектору Минсельхозпрода Московской области. Инспектор охотнадзора выезжает на место и фиксирует факт аварии. Ветеринарный инспектор осматривает животное и оформляет заключение», – пояснили в ведомстве.
Если животное погибло сразу или во время оформления документов, его тело забирает охотпользователь. Если животное ранено, дальнейшие действия предпринимаются на основании заключения госветинспектора: отправить на лечение и реабилитацию или на усыпление.

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В подмосковном Красногорске продолжается строительство ЖК «Аникеевский»
26 мая 2025, 10:15

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск, в рамках комплексного развития территории, ГК «Гранель» продолжает строительство жилого комплекса «Аникеевский», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На объектах корпусов 20/1 и 20/2 завершаются работы по монтажу кровли и металлоконструкций, ведётся устройство фасадов, внутренних и наружных инженерных сетей. В корпусе 20/1 предусмотрено размещение поликлиники с пропускной способностью 130 посещений в смену, в корпусе 20/2 — коммерческие помещения.

В корпусе 12.1 завершаются подготовительные и земляные работы, обустраивается фундаментная плита.

На площадках корпусов 12.2 и 13 продолжается возведение монолитных железобетонных вертикальных конструкций и перекрытий. В корпусе 12.2 также проводится кладка наружных стен.

На территории детского сада завершаются кровельные и остеклительные работы. Параллельно ведётся монтаж светопрозрачных конструкций и фасадов, а также отделка помещений и прокладка инженерных сетей.

ЖК «Аникеевский» расположен в 12 километрах от МКАД, между Новорижским и Волоколамским шоссе. В рамках первой очереди запланировано строительство жилых зданий высотой 4–6 этажей с благоустроенными зелёными дворами и парковками. В числе социальной инфраструктуры — поликлиника для жителей комплекса.

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В Подмосковье прошли семейные беговые соревнования «TOPSKI FAMILY»
В юбилейных семейных беговых соревнованиях «TOPSKI FAMILY» приняли участие более 800 человек
26 мая 2025, 09:56

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более 800 человек приняли участие в юбилейном десятом забеге серии «TOPSKI FAMILY» — традиционных соревнованиях для детей и взрослых, проходящих на призы серебряного призёра Олимпийских игр Александра Панжинского, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие состоялось в парке Малевича Одинцовского городского округа. Отличительной чертой текущего этапа стал необычный забег на лыжах по траве на дистанции 50 метров. В нём наряду с участниками свои силы попробовали и приглашённые гости: двукратная олимпийская призёрка, многократная чемпионка мира и Европы по лёгкой атлетике Олеся Зыкина, актёр и трёхкратный чемпион России по баскетболу Виталий Ионов, а также сам Александр Панжинский, который по традиции провёл общую разминку перед стартом.

Участники вышли на дистанции от 500 метров до 10 километров, а также приняли участие в семейной и корпоративной эстафетах.

Семейная эстафета состояла из трёх этапов по 500 метров: сначала соревновались отцы, затем матери, а завершили забег дети. В корпоративной эстафете команды преодолели четыре этапа по 1000 метров каждая.



Для всех присутствующих была подготовлена насыщенная программа: полевая кухня, спортивная лотерея и анимация. Победители и призёры получили медали и памятные подарки из рук Александра Панжинского. В семейном зачёте отдельно наградили шесть лучших пар «ребёнок–родитель» по сумме занятых мест. Отмечается, что медали всех этапов «TOPSKI FAMILY» складываются в единую коллекционную композицию.

Результаты соревнований доступны на официальном сайте соревнований серии.

Турниры «TOPSKI FAMILY» проходят в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Росгвардейцы задержали в Подмосковье грабителя-рецидивиста
26 мая 2025, 09:53

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

20-летнего жителя Волгоградской области, разыскиваемого за грабёж, задержали в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Патруль росгвардейцев находился на маршруте, когда заметил молодого человека, схожего по приметам с объявленным в розыск грабителем. Увидев патрульную машину, молодой человек попытался скрыться на чужом велосипеде, но далеко не уехал», — говорится в сообщении.
Молодого человека догнали и доставили в полицию. По данным следствия, 7 мая в городе Белоозёрский округа Воскресенск злоумышленник подошёл к женщине, сорвал с её шеи золотую цепочку с кулоном общей стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся. Ранее задержанный был судим за аналогичное преступление.

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#воскресенск
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Более 32 тыс. человек поучаствовали в праздновании Дня подмосковных парков
26 мая 2025, 09:36

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

24 мая в около 90 парках Подмосковья прошло масштабное областное мероприятие «Мой парк – моя история», приуроченное ко Дню подмосковных парков. Участие в праздничных программах приняли более 32 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этот день для гостей были организованы экскурсии, пленэры, концертные выступления и разнообразные развлекательные мероприятия.

Так, в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск посетителей встречали аниматоры в образе «живых статуй» пионеров. Желающие могли поиграть в ретро-автоматы, попробовать сахарную вату и попкорн. Для детей были проведены творческие мастер-классы, показ кукольного спектакля «Карлсон» и исторический квест-экскурсия. Завершился день «Квартирником» в яблоневом саду.

В парке им. В.В. Талалихина в Подольске прошли экскурсии, мастер-классы по историческим танцам и театрализованные представления. На сцене выступили оркестр и солисты Подольской филармонии. Финалом праздничной программы стало файер-шоу от шоу-группы Saga.

Парк «Сестрорецкий» в Клину порадовал гостей выступлением ансамбля мажореток и концертом, посвящённым «Последнему звонку». Также состоялись исторический квест и творческие мастер-классы.

Центральный парк им. В.В. Воровского в Наро-Фоминском округе организовал для посетителей историческую экскурсию, пленэр на свежем воздухе и лекцию об истории парка. В рамках концертной программы звучали романсы и поэзия в исполнении местных артистов.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В парке усадьбы Фряново в Щёлковском округе состоялись пленэр, художественная выставка и иммерсивная экскурсия «О бедном гусаре». Завершением программы стало награждение победителей конкурса «Алябьевский соловей» и праздничный концерт.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

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