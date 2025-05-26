В шатурском парке «Крестов Брод» открыли свадебный сезон

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Свадебный сезон открылся на площадке в парке «Крестов Брод» муниципального округа Шатура. Брак в красивую дату — 25 мая 2025 года — зарегистрировали пять пар, сообщает пресс-служба окружной администрации.
В число молодожёнов, заключивших брак в парке, вошла сотая по счёту пара, расписавшаяся в этом году в Шатуре.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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«Мы решили провести церемонию в парке, чтобы это запомнилось на всю жизнь, было торжественно и красиво», — объяснили свой выбор места регистрации Екатерина и Станислав.Завотделом ЗАГС шатурского управления социального развития №9 министерства социального развития Московской области Валерия Кондеева рассказала, что выбрать площадку для регистрации жених и невеста могут выбрать при подаче заявления через «Госуслуги». Дополнительная плата за выездную церемонию не требуется.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Лев Каштанов