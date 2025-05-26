Для выпускников всех шатурских школ прозвучал последний звонок

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Праздник «Последний звонок» провели для выпускников всех школ муниципального округа Шатура в субботу, 24 мая, сообщает пресс-служба окружной администрации.
На празднике пели песни, разыгрывали сценки, танцевали, а взрослые говорили ребятам слова поддержки.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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«Желаю, чтобы ваши мечты и задумки осуществились. Получив образование в вузах, возвращайтесь в Шатуру и работайте во благо наших жителей и ради процветания округа», — сказал выпускникам школы №2 замглавы Шатуры Вячеслав Федотов.А директор шатурской школы №1 Татьяна Кузнецова пожелала одиннадцатиклассникам удачи на экзаменах.
«Желаю высоких результатов, которые позволят поступить в те вузы, которые вы выбрали, ведь это половина успеха всей вашей жизни!» — подчеркнула Татьяна Кузнецова.Ребята благодарили своих учителей, смотрели видеопрезентации о школьной жизни, а завершил праздник последний звонок.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Лев Каштанов