В Шатуре проведут отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Отборочный этап фестиваля современного танца под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках» состоится в шатурском городском парке культуры и отдыха им. Гагарина в субботу, 31 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В парке будут выступать танцевальные коллективы Шатуры, а звёздное жюри выставит им оценки. Лучшие артисты станут участниками гала-концерта фестиваля в сентябре», — говорится в сообщении.Помимо конкурсной программы, запланированы также выступления профессиональных танцоров из команды Егора Дружинина «КЕД»: Анастасии Чередниковой, Виталия Савченко, Софы, Евы Уваровой, Брайана и других.
Мероприятие начнётся в полдень. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
Фестиваль «Город танцует в парках» проводится в Московской области третий год подряд. Его организует АНО «МосОблПарк» при поддержке Минкульттуризма Подмосковья.
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