Через систему наставничества Подмосковья прошли более 5000 молодых медработников

18 марта 2026, 20:57

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Свыше 600 гостей приняли участие во Всероссийском форуме с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов», который состоялся в Подмосковье.





Это уже второй форум, который проводился в отрасли здравоохранения региона по теме наставничества. Организаторами выступили Минздрав Подмосковья и Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения России.



Первую конференцию «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития» состоялась в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля 25 сентября прошлого года. На ней обсуждали вопросы законодательного характера и выявляли лучшие практики наставничества в учреждениях здравоохранения региона. Одним из пунктов резолюции конференции стало проведение Всероссийского форума с международным участием.

«Система здравоохранения региона объединяет тысячи специалистов разного уровня подготовки от опытных врачей до выпускников медицинских вузов. Для содействия профессиональному развитию молодых кадров в Подмосковье действует институт наставничества. Он предполагает закрепление за каждым начинающим сотрудником квалифицированного специалиста-куратора. Участники Всероссийского форума с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» обсудили профессиональную адаптацию молодых специалистов, представили лучшие практики наставнической работы, применяемые в медицинских организациях страны», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.