Через систему наставничества Подмосковья прошли более 5000 молодых медработников
Свыше 600 гостей приняли участие во Всероссийском форуме с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов», который состоялся в Подмосковье.
Это уже второй форум, который проводился в отрасли здравоохранения региона по теме наставничества. Организаторами выступили Минздрав Подмосковья и Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения России.
Первую конференцию «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития» состоялась в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля 25 сентября прошлого года. На ней обсуждали вопросы законодательного характера и выявляли лучшие практики наставничества в учреждениях здравоохранения региона. Одним из пунктов резолюции конференции стало проведение Всероссийского форума с международным участием.
«Система здравоохранения региона объединяет тысячи специалистов разного уровня подготовки от опытных врачей до выпускников медицинских вузов. Для содействия профессиональному развитию молодых кадров в Подмосковье действует институт наставничества. Он предполагает закрепление за каждым начинающим сотрудником квалифицированного специалиста-куратора. Участники Всероссийского форума с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» обсудили профессиональную адаптацию молодых специалистов, представили лучшие практики наставнической работы, применяемые в медицинских организациях страны», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Система наставничества работает в Подмосковье с 2022 года. Опытные врачи и средний медперсонал помогают новичкам адаптироваться на рабочем месте, делятся специальными знаниями, сопровождают на всех этапах становления в профессии. За время работы системы через неё прошли уже более 5000 молодых медработников.
Форум включал пять тематических сессий, а также круглый стол по вопросам профессионального наставничества и интеграции образовательных практик в рабочий процесс. На первой секции обсудили аспекты правового регулирования наставничества. На второй коснулись вопросов подготовки наставников, на третьей обсуждали опыт регионов. В рамках четвертой секции участники говорили о роли социального партнёрства в развитии института наставничества. Заключительная секция была посвящена формированию института наставников и их подготовке.
По данным Минздрава Подмосковья, в форуме приняли участие более 600 гостей, включая делегации из Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, представителей федеральных и региональных образовательных учреждений.