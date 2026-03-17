В Раменском отремонтировали терапевтический корпус больницы
Терапевтический корпус больницы в Раменком капитально отремонтировали: основные работы закончены, открытие запанировано на 31 марта. Медучреждение осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках капремонта рабочие усилили стены здания, обновили фасад, кровлю и инженерные сети.
«Стационар рассчитан на 175 коек. Сделали комфортные палаты на два-три человека, в каждой — свой санузел. Закупили новое оборудование — аппарат для малоинвазивного лечения аритмий, технику для реанимации, физиотерапии, холтеры УЗИ-аппарат экспертного класса, и многое другое», — рассказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что строители учли нужды маломобильных людей: для них оборудовали удобный подъезд и пандусы.