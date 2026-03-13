Для жителей Дубны провели очередной медицинский форум

13 марта 2026, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Третий медицинский форум состоялся в Дубне. Его участники могли получить консультации различных медицинских специалистов без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Список врачей в этот раз был существенно расширен: в него вошли онкологи, травматологи, сосудистые хирурги, кардиологи, урологи и неврологи. В рамках мероприятия они осмотрели сотни человек.



