Для жителей Дубны провели очередной медицинский форум
Третий медицинский форум состоялся в Дубне. Его участники могли получить консультации различных медицинских специалистов без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Список врачей в этот раз был существенно расширен: в него вошли онкологи, травматологи, сосудистые хирурги, кардиологи, урологи и неврологи. В рамках мероприятия они осмотрели сотни человек.
Форум проводился в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Помощь в проведении мероприятия оказывали волонтёры, а на сцене состоялся розыгрыш беспроигрышной лотереи, более 500 призов для которой предоставили дубненские компании.«Медики работали до последнего пациента. Всё для того, чтобы сделать нашу медицину более удобной для жителей», — сказал глава Дубны, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.