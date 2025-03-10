В подмосковных МФЦ проведут бесплатные консультации по мемориальных услугам

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения будут проводить в период с 10 по 14 марта в офисах МЦФ Московской области специалисты Центра мемориальных услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Специалисты Центра мемориальных услуг расскажут об оформлении удостоверения о захоронении, о получении соцпособия, об оформлении необходимых документов через региональный портал госуслуг и пр.», — говорится в сообщении.Консультации будут проходить 10 марта в Электростали (улица Победы, дом №15, корпус 3), 11 марта в Домодедове (Советская улица, дом №19, корпус 1), 12 марта в Дубне (Станционная улица, дом №32), 13 марта в Егорьевске (улица Карла Маркса. Дом №25/19) и 14 марта в Лобне (улица Ленина, дом №21).
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