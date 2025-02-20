Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ

Фото: пресс-служба МФЦ МО
Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.
Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.
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Лора Луганская