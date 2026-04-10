Четыре блогера Подмосковья стали амбассадорами всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

10 апреля 2026, 18:11

оригинал Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

В Московской области выбрали официальных представителей шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ими стали четыре автора социально значимого контента из Химок, Дзержинского, Пущино и Балашихи.





Всего амбассадоров назначили в 34 субъектах России. Кандидаты прошли строгий отбор: видеовизитка, творческие задания и собеседование. На участие поступило более 1000 заявок из 78 регионов.



Московскую область представят — Екатерина Бурдаева (Химки) — энтомузыкант, композитор, преподаватель РАМ им. Гнесиных, двукратный победитель «ТопБЛОГ». Запустила музыкальное шоу «Инструмент Эпохи» с аудиторией более 10 млн человек.



Татьяна Золотарева (Дзержинский) — учитель высшей категории. Эксперт онлайн-образования, капитан команды всероссийского конкурса «Лидеры России. Команды».



Алена Удовенко (Пущино) — педагог-психолог, журналист. Автор блога о культурных кодах и массовых трендах с аудиторией свыше 80 тыс. подписчиков.



Станислав Аманов (Балашиха) — учитель истории. Создатель блога «История и общество», где делится методическими материалами с коллегами.





«Амбассадоры — это наша опора в регионах. Их задача — стать проводниками для начинающих авторов и участников нового сезона: помогать ориентироваться в медиасреде, создавать содержательный контент и уверенно двигаться по конкурсному пути, а также делать свои регионы заметными в медиапространстве». — отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.