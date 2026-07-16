Четыре директора представят Подмосковье в финале профессионального конкурса
Четыре директора из городских округов Жуковский, Щёлковский, Ленинский и города Электростали представят Подмосковье на заключительном очном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Конкурс будет проходить с 19 сентября по 10 октября. В числе участников заключительного этапа – Виктория Бондарева из школы №15 Жуковского городского округа; Ксения Королёва из лицея №7 городского округа Щёлковский; Инга Фархатова из Лопатинской школы Ленинского городского округа; Ирина Шеляпина из гимназии №9 Электростали.
В первом туре примут участие 30 финалистов со всей России. Второй тур состоится с 26 сентября по 2 октября. Участниками станут пять лауреатов.
По итогам конкурса определят победителя и двух призеров. Призовой фонд победителя составляет 200 000 рублей.
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