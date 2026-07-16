Четыре директора представят Подмосковье в финале профессионального конкурса

16 июля 2026, 22:31

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Четыре директора из городских округов Жуковский, Щёлковский, Ленинский и города Электростали представят Подмосковье на заключительном очном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.