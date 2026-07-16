Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на 10 миллионов рублей

16 июля 2026, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 23-летнего уроженца Татарстана. Его обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.





По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый вступил в преступный сговор с другими участниками группы. Соучастники неоднократно связывались через мессенджер с потерпевшим, выдавая себя за сотрудников банка, и сообщали ему ложную информацию о необходимости перевода денег для их сохранения на «безопасные счета».

«Пострадавший установил приложение для транзакции денежных средств и перевёл свои сбережения на подконтрольные злоумышленниками счета. Обвиняемый обналичил зачисленные средства и распределил между сообщниками, причинив ущерб потерпевшему более чем на 10 миллионов рублей. Затем он покинул Россию, но в феврале 2026 года был задержан на территории Казахстан и экстрадирован», – рассказали в ведомстве.