Компания RWB запустила в ОЭЗ «Дубна» второй центр обработки данных
Компания RWB ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных. Он расположен в особой экономической зоне «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании. Ввод в эксплуатацию второго ЦОДа обеспечит стабильную работу платформы в периоды пиковых нагрузок.
«Высокотехнологичный проект обеспечит инфраструктурную базу для развития цифровой экономики. Это не единственный проект ЦОД, который реализуют на площадке ОЭЗ «Дубна». В перспективе здесь может быть образован отдельный кластер технологической инфраструктуры», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.ЦОД в Дубне построен по модульному принципу. В состав объекта входят пять помещений с машинными залами, силовыми электрическими блоками и генераторными установками, а также отдельные модули для склада и административно-бытовой части.
Площадь центра обработки данных – около 5500 квадратных метров, проектная мощность – порядка 8 МВт. Первый собственный ЦОД компании ввели в эксплуатацию в Электростали в 2023 году.