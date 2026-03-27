Компания RWB запустила в ОЭЗ «Дубна» второй центр обработки данных

27 марта 2026, 19:39

оригинал Фото: RWB

Компания RWB ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных. Он расположен в особой экономической зоне «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании. Ввод в эксплуатацию второго ЦОДа обеспечит стабильную работу платформы в периоды пиковых нагрузок.

«Высокотехнологичный проект обеспечит инфраструктурную базу для развития цифровой экономики. Это не единственный проект ЦОД, который реализуют на площадке ОЭЗ «Дубна». В перспективе здесь может быть образован отдельный кластер технологической инфраструктуры», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.