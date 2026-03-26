Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс экспортёров года

26 марта 2026, 21:09

Российский экспортный центр начал принимать заявки на конкурс «Экспортёр года. Сделано в России». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Участниками конкурса могут стать представители крупного бизнеса, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели, развивающие экспортные направления деятельности.



Подать заявку можно до 31 мая на сайте.



В этом году главным нововведением стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения «Сделано в России».



Основные номинации конкурса – «Экспортёр года. Промышленность», «Экспортёр года. Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация» и «Индустрия туризма». Предусмотрены и дополнительные номинации.

«Премия оценивает объёмы поставок, географию экспорта, а также подчёркивает вклад компаний в построение российского национального бренда за рубежом. Обновлённый перечень номинаций позволяет принять участие в конкурсе представителям практически всех отраслей – от тяжёлого машиностроения до креативных индустрий и цифровых стартапов», – отметили в ведомстве.