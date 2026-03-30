Дубненский завод предложил замену оборудования АЭС по программе импортозамещения

30 марта 2026, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Предприятие «ТЕНЗОР» в Дубне предложило замену оборудования для атомных электростанций по программе импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





«ТЕНЗОР» – один из старейших производителей противопожарных систем в России. Даже в условиях антироссийских санкций он продолжает работать стабильно.



Ранее приборный завод использовал в системах контроля и управления пожарной защитой для АЭС интегрированные изделия мирового гранда – компании Honeywell и System Sensor. Это ручные и точечные пожарные извещатели, модули контроля и управления.



Однако ограничения сделали невозможным выполнение ранее заключённых контрактов. Тогда было принято решение об импортозамещении всей линейки. Перед инженерами завода стояла задача перейти на новые изделия без изменения проектной документации и переобучения монтажников.



«Самые массовые изделия – пожарные извещатели точечные дымовые, тепловые и комбинированные – оказались самыми сложными. Помимо выполнения основной функции по определению пожара, необходимо обеспечивать конструктивную совместимость с уже установленными на АЭС извещателями. Нам удалось обеспечить технологичность массового производства и высокое качество, свойственное продукции марки «ТЕНЗОР», – рассказал главный конструктор предприятия Денис Грубский.