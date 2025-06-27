Сельхозфорум «АгроПровижение» соберёт около 800 участников
Окружной молодёжный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение» состоится в сентябре в Тульской области, участие в нём примут около 800 человек из регионов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба платформы «Росмолодёжь.Форумы».
«Участниками форума станут студенты сельскохозяйственных специальностей и молодые специалисты с сельских территорий. Их ждёт насыщенная образовательная, спортивная и культурная программа, включая знакомство с современным образцами сельскохозяйственной техники и контакты с агропромышленными предприятиями страны», — говорится в сообщении.Форум будет проходить с 19 по 25 сентября. Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.