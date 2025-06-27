Итоги конкурса рекламы подведут к Международному дню борьбы с коррупцией
Генпрокуратура России в этом году проводит Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Цель проекта – привлечь внимание к профилактике коррупции, сформировать в обществе нетерпимое отношение к ней.
Конкурсные работы принимают до 1 октября 2025 года на сайте.
«Конкурс проводится по трём номинациям: «Лучший видеоролик», «Лучший плакат» и «Лучший рисунок». Участниками могут стать авторы в трёх возрастных группах: от 10 до 15 лет; от 16 до 20 лет и от 21 до 25 лет», – рассказали в надзорном ведомстве.Там добавили, что итоги конкурса планируют подвести к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.