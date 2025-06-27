Молодёжь Подмосковья приглашают на образовательный IT-форум «Область будущего»
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Область будущего» платформы «Росмолодёжь.Форумы» будет проходить в Липецке со 2 по 13 сентября, темой форума станут IT-технологии, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках форума запланированы две тематические смены: «IT-ГОРОД» и «IT-ИСКУССТВО», — отмечается в сообщении.На смену «IT-ГОРОД» (2-6 сентября) приглашаются те, кто хочет программировать и разрабатывать приложения, а также киберспортсмены, специалисты кибербезопасности и начинающие разработчики социально-ориентированных IT-инструментов.
А на смене «IT-ИСКУССТВО» (9–13 сентября) ждут представителей индустрии дизайна виртуальных миров, цифрового искусства, веб-дизайнеров, VR/AR-разработчиков, моушн-дизайнеров, графических дизайнеров и геймдизайнеров.
Кроме того, в каждой из смен будет трек для представителей Движения Первых.
Подробная информация о форуме размещена по ссылке.