Четыре команды разыграют Международный Кубок губернатора по гандболу в Чехове

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В городском округе Чехов 22-24 августа пройдёт Международный Кубок губернатора Московской области по гандболу. Об этом объявили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



«В турнире примут участие команды «Сепахан» из Ирана, белорусский «СКА-Минск», «Каустик» из Волгограда и «Чеховские медведи» из Московской области. В рамках турнира пройдёт шесть матчей. Все они состоятся на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. Максимова», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Кубок губернатора Московской области по гандболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Билеты можно купить на сайте.


Лора Луганская

