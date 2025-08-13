Четыре команды разыграют Международный Кубок губернатора по гандболу в Чехове
В городском округе Чехов 22-24 августа пройдёт Международный Кубок губернатора Московской области по гандболу. Об этом объявили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В турнире примут участие команды «Сепахан» из Ирана, белорусский «СКА-Минск», «Каустик» из Волгограда и «Чеховские медведи» из Московской области. В рамках турнира пройдёт шесть матчей. Все они состоятся на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. Максимова», – говорится в сообщении.Кубок губернатора Московской области по гандболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Билеты можно купить на сайте.