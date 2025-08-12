В Химках в рамках Кубка Игоря Акинфеева пройдёт матч легенд футбола
20 августа на стадионе «Арена Химки» сборная ЦСКА по футболу сыграет с командой друзей Игоря Акинфеева. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В этом году турнир Игоря Акинфеева будет самым представительным за всю историю проведения, объединив команды из разных стран. Кульминацией спортивного праздника станет гала-матч, в котором сыграют многократные чемпионы России, победители Кубка России, обладатели Кубка УЕФА и другие легенды российского футбола», – рассказали в ведомстве.В составе Сборной ЦСКА вошли Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксёнов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Возглавит команду Сергей Овчинников.
За Сборную друзей Акинфеева на поле выйдут Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычёв (2Drots) и Александр Самедов. Место главного тренера займет Александр Мостовой.
Гала-матч пройдет по правилам кипербола – авторского формата игры в футбол, который разработан Акинфеевым. Команды сыграют в формате 8х8, а результат игры определится в серии пенальти.
В тот же день на стадионе «Арена Химки» пройдет финёл кипербола и кипербатла, а также финал самого турнира Игоря Акинфеева.
Билеты на гала-матч бесплатные, однако для прохода на стадион болельщикам необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке, и получить электронный билет.
Матч начнётся в 16 часов.