Фехтовальщики Подмосковья завоевали шесть медалей на Спартакиаде молодёжи

12 августа 2025, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золоту, три серебряные и две бронзовые медали завоевали фехтовальщики Московской области на Спартакиаде молодёжи в Уфе. Такой результат обеспечил подмосковным спортсменам третье место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.