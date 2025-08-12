Фехтовальщики Подмосковья завоевали шесть медалей на Спартакиаде молодёжи
Одну золоту, три серебряные и две бронзовые медали завоевали фехтовальщики Московской области на Спартакиаде молодёжи в Уфе. Такой результат обеспечил подмосковным спортсменам третье место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Золотую награду в копилку подмосковной сборной принесла рапиристка Стефания Часовникова. Она стала лучшей в личных соревнованиях. Серебро в личных соревнованиях завоевал шпажист Илья Лобыкин, а бронзу — рапиристка Мариам Курасбедиани.
Ещё три медали представители Подмосковья выиграли в групповых соревнованиях. Две серебряные — команды шпажисток и рапиристок, а бронзовую — шпажисты.
Первое место в общекомандном зачёте по итогу соревнований заняла сборная Москвы, второе — фехтовальщики из Санкт-Петербурга.
Всего в турнире принимали участие 225 спортсменов из 23 российских регионов.
Читайте также: