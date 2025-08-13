Организаторы ночного забега «Подмосковные вечера» объявили о старте регистрации

13 августа 2025, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Стартует регистрация на ночной забег «Подмосковные вечера», который состоится в Королёве 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Первая волна регистрации участников открывается 13 августа в 14:00. Зарегистрироваться можно на сайте. Приём заявок в рамках второй волны открывается 21 августа.

«Забег «Подмосковные вечера» – уникальная возможность насладиться видами вечернего города, увидеть закат и первые звёзды, активно и насыщенно провести вечер с близкими людьми и друзьями. Участники преодолеют дистанции 5 и 10 км. Для детей организуют забег на 500 м без хронометража. Регистрация маленьких любителей бега будет проходить 30 августа на самом мероприятии. Лимит участников на детский забег – 150 человек», – рассказали в пресс-службе.