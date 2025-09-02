Четыре медика из Подольска получили социальную ипотеку
Сертификаты программы «Социальная ипотека» получили хирург и три медсестры Подольской областной больницы. Медиков поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жильё в соципотеку смогут взять Ян Менкес, Екатерина Соколова, Сирануш Гижларян и Алина Тютенькова.
«Поздравляю вас с этим важным событием! Пусть новые квартиры станут для вас домом, наполненным уютом, теплом и счастьем. Благодарю правительство Московской области и министерство здравоохранения Подмосковья за внимание к нашим врачам и медсёстрам», — сказал Григорий Артамонов.Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Стать её участниками могут медики, учителя, воспитатели, тренеры, молодые учёные и уникальные специалисты. По условиям программы, основная сумма жилищного займа выплачивается из бюджета Московской области, а собственник жилья платит только проценты по кредиту.