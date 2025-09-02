В Королёве по просьбе жителей снесли заброшенный гараж

02 сентября 2025, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенный гаражный бокс снесли в подмосковном Королёве по запросу жителей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Гараж находился рядом со стадионом «Вымпел» на пересечении улиц Пионерская и Чайковского.





«Обнаружить аварийный объект помогли жители соседних домов: они отправили запрос через портал «Добродел» о сносе бесхозной постройки и приведении территории в порядок», — говорится в сообщении.