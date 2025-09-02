Достижения.рф

В Королёве по просьбе жителей снесли заброшенный гараж

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенный гаражный бокс снесли в подмосковном Королёве по запросу жителей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Гараж находился рядом со стадионом «Вымпел» на пересечении улиц Пионерская и Чайковского.

«Обнаружить аварийный объект помогли жители соседних домов: они отправили запрос через портал «Добродел» о сносе бесхозной постройки и приведении территории в порядок», — говорится в сообщении.
В результате гараж внесли в список на ликвидацию и в прошлом месяце снесли. Сейчас участок, который он занимал, очищен от строительного мусора. Администрация городского округа планирует обустроить там газон.

Всего на территории округа Королёв было выявлено 97 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 54 проблемных объекта уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

