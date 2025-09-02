В Королёве по просьбе жителей снесли заброшенный гараж
Полуразрушенный гаражный бокс снесли в подмосковном Королёве по запросу жителей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Гараж находился рядом со стадионом «Вымпел» на пересечении улиц Пионерская и Чайковского.
«Обнаружить аварийный объект помогли жители соседних домов: они отправили запрос через портал «Добродел» о сносе бесхозной постройки и приведении территории в порядок», — говорится в сообщении.В результате гараж внесли в список на ликвидацию и в прошлом месяце снесли. Сейчас участок, который он занимал, очищен от строительного мусора. Администрация городского округа планирует обустроить там газон.
Всего на территории округа Королёв было выявлено 97 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 54 проблемных объекта уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.