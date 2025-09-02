За место в финале проекта «ТопБЛОГ» сразятся 45 представителей Подмосковья

02 сентября 2025, 13:18

оригинал Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Конкурс выпускных работ трека «Медиакампус» стартовал в рамках всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из более 24 тысяч участников до этого этапа дошла тысяча человек, в числе которых 45 представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участники конкурса должны будут представить свои медиапроекты. Авторы лучших из них выйдут в финал.





«Весной мы дали старт пятому сезону проекта «ТопБЛОГ» и вместе с ним начался образовательный трек «Медиакампус». За это время через программу прошли более 24 тысяч блогеров: они учились, создавали контент и получали оценки и советы экспертов. Сейчас им предстоит следующий шаг: создать медиапроект на тему, которая отражает идеи и стиль их блога, а главное — имеет социальное значение», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.